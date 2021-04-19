19.04.2021 (12:30)
Военнослужащие отделения огневой поддержки Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдали контрольную проверку
Военнослужащие отделения огневой поддержки Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за зимний период обучения 2021 учебного года. На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ они выполнили стрельбы из крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 «Утёс». Огонь был открыт по мишеням, имитирующим живую силу, легкобронированную технику и низколетящие аппараты противника.
По итогам проверки военнослужащие отделения огневой поддержки подтвердили высокий уровень боевой подготовки получив оценку «хорошо». Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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