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19.04.2021 (12:15)

В военной школе поваров ЗВО будет построен спортивный городок нового образца

В военной школе поваров Западного военного округа (ЗВО) появится новейший спортивный городок. Об этом сообщил начальник школы подполковник Сергей Сенатор.

«В состав комплекса войдут гимнастический городок с многопролетными гимнастическими снарядами, площадки для отработки приемов рукопашного боя, игры в баскетбол, футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, а также сектор для метания учебных гранат, что позволит военнослужащим школы проводить более квалифицированно физическую подготовку», — сказал подполковник Сергей Сенатор.

Кроме того, в школе появятся новые склады для хранения как столовой посуды, так и техники продовольственной службы.

За последние два года в школе была возведена блочно-модульная столовая на 250 посадочных мест, 500 обедов, открыт новейший комплекс для подготовки военных поваров и пекарей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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