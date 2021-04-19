19.04.2021 (12:00)
ВКС провели седьмую авиационную тренировку военного парада над подмосковным Алабино
Воздушно-космические силы (ВКС) провели седьмую тренировку авиационной части военного парада над площадкой в подмосковном Алабино. В ней приняли участие более 70 самолётов и вертолетов ВКС.
Особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент — пролёт стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолётов Су-35С Центра показа авиационной техники.
Кроме того, впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.
Также в составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиатехники.
Завершают авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолётов — «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские Витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.
Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.