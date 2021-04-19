19.04.2021 (12:00)

ВКС провели седьмую авиационную тренировку военного парада над подмосковным Алабино



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player ВКС провели седьмую авиационную тренировку военного парада над подмосковным Алабино

Воздушно-космические силы (ВКС) провели седьмую тренировку авиационной части военного парада над площадкой в подмосковном Алабино. В ней приняли участие более 70 самолётов и вертолетов ВКС.

Особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент — пролёт стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолётов Су-35С Центра показа авиационной техники.

Кроме того, впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н.

Также в составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиатехники.

Завершают авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолётов — «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские Витязи» на Су-30СМ и «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.

Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

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