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19.04.2021 (11:45)

В Саратовской области прошло учение с участием батальона аэродромно-технического обеспечения дальней авиации

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В Саратовской области на территории Энгельсского соединения дальней авиации прошло учение батальона аэродромно-технического обеспечения. Перед военнослужащими в заданные временные интервалы стояли задачи по оснащению и заправке горючим, маслами, воздухом, кислородом, специальными жидкостями авиационной техники.

В ходе проверки особое внимание уделялось качеству подготовки взлётно-посадочной полосы, рулевых дорожек, а также самолетов к повторным вылетам. За время учений специалистами было подготовлено десяти единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс. К тренировочным мероприятиям было привлечено около ста военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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