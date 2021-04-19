19.04.2021 (11:30)

Отряд кораблей Балтийского флота, выполняющий задачи дальнего похода, вышел в Атлантический океан

Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», танкера «Кола», морского буксира «Яков Гребельский» и плавучей мастерской ПМ-82, выполняющий задачи дальнего похода, завершил прохождение Гибралтарского пролива и вышел в Атлантический океан.

Отряд кораблей вышел в море из порта Тартус (Сирия) 8 апреля, пересёк Средиземное море и, форсировав Гибралтар. вышел в Атлантический океан. Прибытие ОБК в главную базу Балтийского флота — Балтийск — запланировано на конец апреля.

Корабли и суда Балтийского флота выполняют задачи дальнего похода около четырех месяцев. За это время экипажи корвета «Стойкий» и танкера «Кола» побывали в Индийском океане, где приняли участие в международных маневрах.

В Индийском океане экипаж корвета «Стойкий» провел несколько десятков учений различной направленности, побывал с деловыми заходами в портах Исламской Республики Иран и Султаната Оман. С личным составом корабля были проведены учения по противовоздушной и противолодочной обороне, группы антитеррора отработали антипиратские учения. Во время нахождения в Красном море отряд кораблей впервые совершил деловой заход в порт Судан.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский» вышел в море из пункта постоянного базирования (г. Балтийск) для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице