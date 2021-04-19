19.04.2021 (11:15)

Минометчики танковой армии ЗВО победили в окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Нижегородской области на полигоне Мулино завершился третий отборочный этап международного конкурса АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня». По результатам конкурса первое место как в личном, так и в командном зачете заняли военнослужащие Ямпольского мотострелкового полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

В ходе конкурса военнослужащие провели боевые стрельбы из 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» в дневное и ночное время суток. Вдобавок к артиллерийским задачам минометчики выполнили стрельбу по мишеням на дальности от 100 до 400 метров из 7,62-мм пулемета Калашникова, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и 5,45-мм автомата АК-74.

Завершающим этапом конкурса стало соревнование по вождению универсальных грузовых автомобилей Урал-43206 и лёгких бронированных тягачей МТ-ЛБ с преодолением естественных и искусственных препятствий на время.

Всего в третьем этапе конкурса приняло участие более 300 военнослужащих, и было задействовано свыше 70 единиц вооружения и военной техники Западного военного округа.

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