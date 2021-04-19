Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.04.2021 (11:15)

Минометчики танковой армии ЗВО победили в окружном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»

В Нижегородской области на полигоне Мулино завершился третий отборочный этап международного конкурса АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня». По результатам конкурса первое место как в личном, так и в командном зачете заняли военнослужащие Ямпольского мотострелкового полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

В ходе конкурса военнослужащие провели боевые стрельбы из 120-мм минометных комплексов 2С12 «Сани» в дневное и ночное время суток. Вдобавок к артиллерийским задачам минометчики выполнили стрельбу по мишеням на дальности от 100 до 400 метров из 7,62-мм пулемета Калашникова, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и 5,45-мм автомата АК-74.

Завершающим этапом конкурса стало соревнование по вождению универсальных грузовых автомобилей Урал-43206 и лёгких бронированных тягачей МТ-ЛБ с преодолением естественных и искусственных препятствий на время.

Всего в третьем этапе конкурса приняло участие более 300 военнослужащих, и было задействовано свыше 70 единиц вооружения и военной техники Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье разведчики танковой армии ЗВО на учении уничтожили условных диверсантов
В Западном военном округе стартовал третий отборочный этап конкурса АрМИ-2021 «Верный друг»
Артиллеристы ВВО в Бурятии приступили к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения
Мотострелки ЦВО при поддержке артиллерии уничтожили условного противника на учении под Оренбургом

Метки:
Артиллерия , Западный военный округ , Мастера артиллерийского огня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false