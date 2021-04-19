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19.04.2021 (10:45)

В Западном военном округе стартовал третий отборочный этап конкурса АрМИ-2021 «Верный друг»

В Западном военном округе (ЗВО) стартовал третий отборочный этап международного конкурса АрМИ-2021 «Верный друг». По результатам соревнований пять лучших кинологов вместе с питомцами представят ЗВО на Всеармейском этапе конкурса.

Военнослужащим со своими служебными собаками предстоит преодолеть более 40 естественных и искусственных препятствий: лестницы, барьеры, полосу инженерных заграждений, окопы и траншеи, ров с водой и деревянный бум, имитирующий оборудованный пятиметровый участок перехода через препятствие.

На конкурсе представлены породы, такие как московская сторожевая, немецкая, восточно-европейская и среднеазиатская овчарки, а также лабрадор и ризеншнауцер.

В финале конкурса команды проведут задержание нарушителя, его досмотр и конвоирование с последующей защитой от нападения. В состязании принимают участие порядка 10 расчетов в составе пяти команд.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Верный друг
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