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19.04.2021 (10:30)

Прошла первая тренировка праздничного салюта в честь Дня Победы с участием артиллеристов ЦВО

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО), которые дадут салют в честь дня Победы с трех площадок, расположенных в разных районах города Екатеринбурга, приняли участие в первой тренировке салютных расчетов на полигоне в Свердловской области.

В ходе практических действий они отработали порядок выполнения выстрелов из раритетных орудий и пусков из салютных установок. Торжественные залпы в День Победы произведут из шести 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 образца 1942 года, расположенных в Преображенском парке Академического района, Летнем парке «Уралмаш» и на набережной Динамо.

Всего 9 мая будет произведено 30 залпов. Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из сотен салютных изделий, как-то: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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