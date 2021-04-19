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19.04.2021 (11:00)

В Подмосковье разведчики танковой армии ЗВО на учении уничтожили условных диверсантов

Разведчики гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), задействованные в учении по отражению нападения сил условного противника, отработали задачи по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп в ходе контрольной проверки за зимний период обучения.

К мероприятию привлекались военнослужащие разведывательных подразделений танкового объединения ЗВО, были задействованы беспилотные летательные аппараты и техника повышенной проходимости.

В ходе учения разведчики должны были незаметно проникнуть на важные военные объекты для сбора информации и проведения диверсий. Главной задачей мероприятия было осуществление эффективного противодействия условным диверсантам, обнаружение и уничтожение их на начальном этапе, а также отработка практических действий по маскировке, устройству засады, организации связи между группами, действующими на большом удалении друг от друга и в отрыве от основных сил, применение тактической беспилотной авиации и координация действий военнослужащих на основе оперативно полученных данных с беспилотных летательных аппаратов.

Всего к учению привлекалось более 1,5 тыс. разведчиков, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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