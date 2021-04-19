19.04.2021 (10:15)

Юнармейцы Москвы посетили Ржевский филиал Музея Победы

Юнармейцы школы № 1784 из Москвы посетили Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина». В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. В нем представлена расширенная экспозиция — военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. Ребята имели возможность осмотреть выставку, посвященную легендарному генералу Михаилу Ефремову, где была представлена его парадная шинель. Экскурсию провела заведующая филиалом Марина Копаева.

Также юнармейцы посетили мемориал Советскому солдату — крупнейший памятник воинам Красной Армии, — и интерактивный музей, посвященный истории боев на Ржевско-Вяземском направлении.

Затем школьники побывали в лагере экспедиции, где ознакомились с бытом поисковиков, полевым музеем и с выставкой военной техники.

Справочно:

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента РФ. Сейчас в его рядах более 775 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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