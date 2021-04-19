19.04.2021 (10:00)

В Военной академии МТО состоялось информирование на тему: «Родники Победы. Роль тыла Красной Армии в годы Великой Отечественной войны»

В Георгиевском зале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева со слушателями командного факультета тыла и железнодорожных войск доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин кандидат исторических наук Валерий Капшитар провёл информирование на тему: «Родники Победы. Роль тыла Красной Армии в годы Великой Отечественной войны».

Валерий Капшитар рассказал о бесценном опыте, полученном в решении сложнейших задач по организации и осуществлению тылового обеспечения войск в годы войны.

В ходе занятия были рассмотрены новые и нестандартные на то время решения, примененные в вопросах тылового обеспечения, их значение в повышении эффективности обеспечения войск в военные годы.

Доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин напомнил о том, что война требовала и учила личный состав тыла не только бесперебойно снабжать войска всем необходимым, но и прикрывать базы с запасами материальных средств, осуществлять защиту, охрану и оборону тыловых объектов своими силами, ликвидировать последствия ударов противника. Воинам тыла часто приходилось вести боевые действия вместе с полевыми частями, отбивать атаки врага, уничтожать его десанты.

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