19.04.2021 (09:45)

Военнослужащие российской военной базы в Киргизии оказали помощь многодетной семье

Военнослужащие объединенной российской военной базы Кант в Киргизии помогли многодетной семье из пригорода Бишкека, передав продукты питания и средства первой необходимости.

В начале января к командованию объединенной российской военной базы за помощью обратилась женщина, воспитывающая пятерых несовершеннолетних внуков. В ответ на обращение военнослужащие и представители отделения «Милосердие» при войсковом храме военной базы провели сбор и комплектование продуктовых наборов и средств первой необходимости для последующей передачи нуждающимся.

В ходе визита российские военнослужащие и представители отделения «Милосердие», основанного при войсковом храме Александра Невского, доставили семье продукты питания, бытовую химию и теплые вещи. Во время встречи были намечены дальнейшие направления оказания помощи и поддержки нуждающейся семьи.

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии на протяжении многих лет помогают не только малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и шефствуют над детским домом семейного типа «Алтын уя» и реабилитационным центром «Умут».

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