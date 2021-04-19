19.04.2021 (09:30)

В горах Красноярского края прошло торжественное закрытие первого конкурса в рамках АрМИ-2021

На территории природного парка «Ергаки» в Красноярском крае состоялось торжественное закрытие первого в этом году конкурса, проводимого в рамках Армейских международных игр — 2021. В соревнованиях состязались команды из горных подразделений. В рамках мероприятия организаторы подвели итоги соревнований, определили лучших военнослужащих и объявили результаты общекомандных зачетов.

В церемонии закрытия участвовали представители Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации, штаба Центрального военного округа и Центрального спортивного клуба армии, а также гости и участники конкурса.

«Я искренне желаю всем участникам конкурса новых достижений и новых побед, восхождение на новые более высокие вершины. И, разумеется, нужно делиться своим опытом, передавать его своими товарищам и новому поколению. Новых вам успехов, сибирского здоровья и до встречи на следующем конкурсе», — отметил начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.

По итогам соревнований в общекомандном зачете победила команда России, на втором месте команда Китая и на третьем — команда Узбекистана.

В ходе состязаний военнослужащие преодолели двухдневный 50-ти километровый лыжный марш с выполнением 12 специальных задач, в которые были включены: преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавшего из труднодоступного района и другие.

Международный этап соревнований «Саянский марш» проходил с 14 по 17 апреля на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае. В нем принимали участие команды из России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии и женская сборная Министерства обороны Российской Федерации — всего 8 команд.

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