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19.04.2021 (09:15)

В рамках контрольной проверки морские пехотинцы Черноморского флота погрузили технику и личный состав на корабли

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), дислоцированные на территории Республики Крым и Краснодарского края, выполнили погрузку военной техники и личного состава в твиндеки больших десантных кораблей.

На первоначальном этапе учения подразделения сформировали колонны боевой техники и совершили марши в районы погрузки на большие десантные корабли (БДК) «Цезарь Куников», «Азов» и «Саратов». Во ходе погрузки личный состав уложился в нормативы. Затем корабли вышли в море и в назначенном районе сформировали отряд.

Следующим этапом учения станет проведение артиллерийских стрельб боевыми расчётами десантных кораблей по береговым целям и высадка морского десанта на побережье одного из полигонов боевой подготовки Черноморского флота.

Учение проводится в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения по единому тактическому замыслу контрольной проверки войск Южного военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Корабли , Военно-Морской Флот
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