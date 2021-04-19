19.04.2021 (09:00)

В Екатеринбурге, на площади 1905 года, состоится первая совместная тренировка пеших парадных расчетов

Первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов Центрального военного округа (ЦВО) пройдет 21 апреля в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на площади 1905 года в Екатеринбурге. Начало мероприятия в 22:00 по местному времени.

В ходе тренировки по главной площади уральской столицы торжественным маршем пройдут около 20 парадных подразделений. В строю будут расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового и железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Также в параде участвуют сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы. Во время тренировки сводный оркестр екатеринбургского гарнизона исполнит около 30 встречных и парадных маршей.

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 9 мая пройдут три парада — в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около двух с половиной тысяч человек, в том числе около полутора тысячи от Министерства обороны Российской Федерации. Задействовано будет около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.

Первая совместная ночная тренировка пеших парадных расчетов ЦВО состоится 21 апреля 2021 года в 22:00 на площади 1905 года. Сбор представителей СМИ состоится в 21:30 со стороны улицы Урицкого. Пропуск будет осуществляться по списку аккредитации, согласованному с пресс-службой ЦВО.

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