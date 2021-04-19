19.04.2021 (08:46)

Инженеры Каспийской флотилии обезвредили мины и подготовили участок морского побережья для высадки морского десанта

В ходе плановой контрольной проверки за зимний период обучения с военнослужащими инженерно-сапёрных подразделений Каспийской флотилии (КФл) прошло тактико-специальное учение по обезвреживанию взрывных устройств, установленных условным противником в прибрежной зоне Каспийского моря.

Военнослужащие выполнили инженерную разведку местности на морском побережье и в воде, затем осуществили поиск и обезвреживание установленных противотанковых и противодесантных мин в прибрежной полосе. При выполнении учебно-боевых задач военные инженеры флотилии использовали специальные индукционные подводные миноискатели «МИВ».

Также инженерно-саперные подразделения обеспечили высадку морского десанта КФл и отработали противодесантную подготовку на морском побережье. Личный состав выполнил нормативы по минированию участков местности предполагаемой высадки десанта условного противника, за максимально короткое время военнослужащие установили различные виды мин на участке береговой зоны протяжённостью порядка 800 метров.

Кроме того, инженерно-саперные подразделения выполнили задачи по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях на берегу и в воде, подготовили и обозначили пути для высадки предполагаемого морского десанта.

Всего к учению привлекались около 250 военнослужащих инженерно-сапёрных подразделений КФл, было задействовано более 30 единиц военной и специальной техники.

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Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год, направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.