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19.04.2021 (08:30)

Связисты Каспийской флотилии применили новейшие средства радиосвязи для организации взаимодействия с пунктами управления кораблей

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В рамках зачётных тактических учений военнослужащие подразделений войск связи и подвижных узлов связи (ПУС) Каспийской флотилии (КФл) организовали устойчивую защищённую связь между подразделениями, командными пунктами и кораблями, выполняющими задачи на морских полигонах.

На первом этапе учения военнослужащие установили связь по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам между ПУС и стационарными узлами связи. Для выполнения данной задачи связисты КФл применили подвижную радиостанцию средней мощности Р-161А2М, подвижную цифровую радиорелейную станцию Р-419МП, а также комплекс аппаратной телеграфной
(П-238ТК) и телефонной (П-244ТН) связи.

Кроме того, связисты отработали комплекс мероприятий по инженерному оборудованию и маскировке позиций, провели имитацию развёртывания передвижных станций связи, выполнили прокладку кабельных линий для передачи сигналов боевого управления.

Также в ходе учения специалисты организовали взаимодействие с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия. Военнослужащие организовали и подготовили каналы связи на ранее незадействованных частотах с использованием нового программного обеспечения и средств радиосвязи третьего поколения (радиостанции Р-171, Р-173, Р-134).

Всего в мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 200 военнослужащих войск связи КФл, задействовано более 15 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Войска связи
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