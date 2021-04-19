19.04.2021 (08:15)

Военные инженеры ВВО подготовили для установки понтонный мост через горную реку Джида в Бурятии

Для оказания помощи местному населению Джидинского района (Республика Бурятия) военные инженеры мотострелкового соединения Восточного военного округа установят понтонную переправу через горную реку Джида в районе населенных пунктов Дырестуй и Зарубино.

Военнослужащие организовали подготовку и обслуживание военной техники, понтонных звеньев к совершению многокилометрового марша протяженностью в 150 км.

Инженерам предстоит проверить исправность всех механизмов понтонно-мостового парка, натяжные тросы, лебедки, транспортировочные крепления береговых и речных звеньев, смазать шарниры понтонных звеньев, с помощью специального воздушного компрессора проверить целостность понтонов.

На место установки моста планируется доставить 18 понтонных звеньев на 18-ти специальных военных машинах повышенной проходимости КрАЗ-255Б. После проведения необходимых расчетов, на месте будет принято решение, сколько звеньев необходимо для установки.

Для наращивания переправы в случае подъема уровня воды в реке во время весеннего паводка будет создан запас понтонных звеньев.

Напомним, решение о наведении переправы через реку Джида было принято командующим войсками Восточного военного округа генерал-лейтенантом Геннадием Жидко по заявке правительства Республики Бурятия, для организации переправы местного населения.

Уже четвертый год подряд военные инженеры приходят на помощь местным жителям, организовывая понтонную переправу, которая является единственным способом переправы, поскольку существовавший ранее ветхий деревянный мост давно рухнул в русло реки.

При эксплуатации инженерно-технического сооружения военнослужащие организуют круглосуточное дежурство, будут осуществлять ежедневный контроль его состояния, в частности, будут производиться визуальные осмотры и замеры уровня воды в реке, так как скорость течения горной реки в районе переправы составляет около 1,2 километра в час.

Переправа будет функционировать до осени текущего года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице