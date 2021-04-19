19.04.2021 (07:50)

Военные инженеры ВВО остановили наступление условного противника в Забайкалье в рамках контрольной проверки

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) установили смешанные «минные поля» на одном из полигонов в Забайкальском крае, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе отработки учебно-боевой задачи военные инженеры выдвинулись в назначенный район для установки минно-взрывных заграждений на маршруте выдвижения основных сил условного противника. Также военнослужащими был условно заминирован участок лесной дороги для ликвидации личного состава и техники разведывательного дозора.

Также в ходе занятий военнослужащие применили специальную технику для организации оборонительных действий.

К контрольной проверке за зимний период обучения привлекалось более 400 человек и около 100 единиц военной техники и вооружения.

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