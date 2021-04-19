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19.04.2021 (07:36)

Связисты общевойсковой армии Восточного военного округа в рамках контрольной проверки провели тренировку по организации связи в Забайкалье

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, в рамках контрольной проверки состоялась тренировка по организации связи, основной задачей которой являлась установка защищённого канала связи между вышестоящими командными пунктами и подчинёнными подразделениями по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам связи.

Во время проведения тренировки было скрытно развернуто более 20 подвижных и переносных полевых узлов связи, в том числе на базе автомобильных шасси. Военнослужащие осуществили их маскировку и обеспечили охрану и оборону, отработали ряд нормативов по развёртыванию, а также установлению непрерывной устойчивой радиосвязи со стационарными узлами связи в указанных диапазонах частот.

Для выполнения учебно-тренировочных задач связисты использовали подвижные радиорелейные станции,   телефонные коммутаторы,  а также переносные станции защищённой спутниковой связи.

В мероприятии приняли участие свыше 600 военнослужащих, было задействовано порядка 150 единиц военной специальной техники связи.
 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Войска связи
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