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19.04.2021 (07:22)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине и Курильских островах стартовала командно-штабная тренировка

В рамках контрольной проверки за зимний период обучения под руководством исполняющего обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) Героя России генерал-майора Владимира Белявского на Сахалине и Курильских островах, стартовала плановая командно-штабная тренировка (КШТ) с органами военного управления, соединениями и воинскими частями.

В ходе тренировки органы военного управления, соединения и воинские части армейского корпуса ВВО отрабатывают слаженность действий при приведении в высшие степени боевой готовности и совершенствуют практические навыки офицеров в управлении войсками в ходе учебно-боевых задач.

Главная цель КШТ — повышение уровня подготовки офицерского состава и слаженности штабов, совершенствование навыков организации взаимодействия и управления соединениями и воинскими частями, планирования действий сил (войск) для выполнения задач по предназначению.

В мероприятии принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано более 150 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , КШТ
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