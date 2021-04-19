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19.04.2021 (07:10)

Пожарно – тактическое учение прошло в общевойсковом объединении ВВО в Приморье

В связи с наступлением пожароопасного периода в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Приморском и Хабаровском краях, прошло пожарно – тактическое учение. В общей сложности к учению привлекалось порядка 9 единиц специальной техники АЦ - 6,040 на базе КамАЗ-43118, а также свыше 80 военнослужащих из числа штатных и нештатных пожарных команд.

В ходе учения  произошло условное возгорание на складе боеприпасов. Для тушения очага возгорания привлекались силы и средства воинских частей, ближайшие военизированные пожарные команды Уссурийского местного гарнизона.

Личный состав пожарных расчетов успешно локализовали, а затем  ликвидировали условный очаг возгорания. По итогам учений подразделения пожарной охраны объединения показали достойные результаты и были оценены на «хорошо».
Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ , Пожарная безопасность
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