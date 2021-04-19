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19.04.2021 (07:00)

Партия «Тайфунов» поступила на вооружение спецназа Восточного военного округа в Забайкалье

Партия бронеавтомобилей «Тайфун-К» c дистанционно управляемым боевым модулем поступила на вооружение подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкальском крае.

В настоящее время экипажи 4-ех бронеавтомобилей уже осваивают новейшую технику в ходе практических тренировок в преддверии предстоящего парада Победы в столице Забайкальского края – городе Чита.

Бронированный автомобиль «Тайфун» представляет собой модуль на 16 человек с повышенной защищенностью и проходимостью, способный выдержать детонацию взрывного устройства мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте. «Тайфун» имеет оригинальное шасси, отечественный двигатель мощностью 450 л.с., автоматическую коробку передач и автоматическую блокировку дифференциалов.

Помимо этого «Тайфун» обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов машины от стрелкового вооружения, мин и фугасов. Обладает повышенной проходимостью благодаря колесной формуле 6*6. При этом максимальная скорость машины достигает 105 км/ч. Бронемодуль оснащен амбразурами для ведения огня из стрелкового оружия.

Также на него может устанавливаться дистанционно управляемое вооружение. На машине установлены 5 видеокамер, которые обеспечивают круговой обзор экипажу в бронемодуле и водителю машины в случае поражения лобового стекла. Также возможна установка дистанционного управляемого пулеметного модуля, которым посредством пульта и изображения с видеокамер будет управлять стрелок.
Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ
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