19.04.2021 (06:45)
Ракетные катера Тихоокеанского флота в ходе учения отработали нанесение совместного ракетного удара по условному противнику
Экипажи ракетных катеров соединения охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в ходе плановой боевой подготовки в море совершенствовали организацию нанесения ракетного удара по отряду надводных кораблей условного противника.
В заливе Петра Великого катерная ракетная ударная группа (РКАУГ) в составе четырёх ракетных катеров отработала весь алгоритм выполнения боевого упражнения за исключением фактического пуска крылатых ракеты комплекса «Москит».
Также корабли РКАУГ провели учение по противовоздушной обороне, осуществили постановку радиоэлектронных помех, провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию.
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