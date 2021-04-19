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19.04.2021 (06:29)

Военнослужащие -женщины Восточного военного округа вакцинируются от коронавирусной инфекции

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В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае состоялась вакцинация от коронавирусной инфекции  военнослужащих-женщин.

Сейчас военнослужащие женского пола объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа привились первым компонентом препарата «Гам-Ковид-Вак».

В текущем месяце в очередной партии вакцины в военно-медицинские учреждения ВВО поступило порядка 55000 доз препарата от коронавирусной инфекции. Вакцина доставлена воздушным транспортом установленными партиями в соответствии с графиком поставок.

Ранее в преддверии военного парада войск Хабаровского гарнизона  полный курс прошли вакцинации военнослужащие – женщины, входящие в состав парадных расчетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Восточный военный округ
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