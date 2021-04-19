19.04.2021 (06:29)
Военнослужащие -женщины Восточного военного округа вакцинируются от коронавирусной инфекции
В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае состоялась вакцинация от коронавирусной инфекции военнослужащих-женщин.
Сейчас военнослужащие женского пола объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа привились первым компонентом препарата «Гам-Ковид-Вак».
В текущем месяце в очередной партии вакцины в военно-медицинские учреждения ВВО поступило порядка 55000 доз препарата от коронавирусной инфекции. Вакцина доставлена воздушным транспортом установленными партиями в соответствии с графиком поставок.
Ранее в преддверии военного парада войск Хабаровского гарнизона полный курс прошли вакцинации военнослужащие – женщины, входящие в состав парадных расчетов.
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