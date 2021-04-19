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19.04.2021 (06:14)

Курсанты учебного центра ВВО выполнили первые боевые стрельбы из танков Т-72Б3

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На полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае курсанты учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа на танках Т-72Б3 в ходе подготовки к выпускным экзаменам выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

В ходе мероприятия танкисты поразили цели в движении и с коротких остановок штатным снарядом, а также из крупнокалиберных танковых пулемётов.  Появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие движущийся танк, противотанковый гранатометный расчёт и безоткатное артиллерийское орудие находились на дальности от 500 до 1600 метров.

Помимо выполнения упражнений стрельб военнослужащие выполнили ряд нормативов по огневой, технической и тактической подготовке. На соседнем учебном месте механики-водители танков отработали преодоление естественных и искусственных препятствий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ
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