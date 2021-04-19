19.04.2021 (03:00)

На аэродроме Степанакерт прошла первая сводная тренировка парада ко Дню Победы с участием российских миротворцев



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На аэродроме Степанакерт прошла первая сводная тренировка парада ко Дню Победы с участием российских миротворцев

Военнослужащие российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, приступили к проведению тренировок торжественного шествия, приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

На аэродроме города Степанакерт в тренировках задействованы около 400 российских военнослужащих. К репетициям прохождения торжественным маршем привлекается личный состав 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, составляющих основу российского миротворческого контингента в нагорном Карабахе. Помимо этого, к репетициям привлекается личный состав подразделений Центра гуманитарного реагирования, военной полиции, медицинского отряда специального назначения, группы управления российского миротворческого контингента, а также подразделений материально-технического обеспечения.

Планируется, что непосредственно в день 76-й годовщины Победы – 9 мая 2021 года – в торжественном шествии примут участие до 10 коробок, численностью до 45 военнослужащих каждая.

В настоящее время тренировки парадных расчетов российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе проводятся на регулярной основе в специально отведенное время, чтобы не мешать выполнению миротворческим контингентом задач по предназначению.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.