19.04.2021 (05:58)
Мотострелки ЦВО при поддержке артиллерии уничтожили условного противника на учении под Оренбургом
Мотострелки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа при поддержке артиллерии уничтожили условного противника на учении в Оренбургской области.
Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По замыслу учения расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили на марше колонну противника, продвигающуюся в направлении населенного пункта. Артиллерийские батареи самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» и "Ураган" нанесли сосредоточенные удары по целям противника. Экипажи боевых машин пехоты БМП-2М и танков на Т-72Б3 осуществили обход и удали с флагов.Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие около 1 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной и специальной техники.
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