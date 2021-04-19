19.04.2021 (05:58)

Мотострелки ЦВО при поддержке артиллерии уничтожили условного противника на учении под Оренбургом



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Мотострелки ЦВО при поддержке артиллерии уничтожили условного противника на учении под Оренбургом

Мотострелки 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа при поддержке артиллерии уничтожили условного противника на учении в Оренбургской области.

Практические действия проходили на Тоцком полигоне. По замыслу учения расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили на марше колонну противника, продвигающуюся в направлении населенного пункта. Артиллерийские батареи самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» и "Ураган" нанесли сосредоточенные удары по целям противника. Экипажи боевых машин пехоты БМП-2М и танков на Т-72Б3 осуществили обход и удали с флагов.

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Учение проходило в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. В нем приняло участие около 1 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной и специальной техники.