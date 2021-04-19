19.04.2021 (05:45)

Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ в ходе учения провели ракетные стрельбы над акваторией Тихого океана



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи истребителей МиГ-31БМ морской авиации ТОФ в ходе учения провели ракетные стрельбы над акваторией Тихого океана

Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России в рамках контрольной проверки за зимний период обучения провели над акваторией Тихого океана летно-тактическое учение (ЛТУ) в ходе которого отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение воздушных целей, а также уход от атаки истребителей условного противника.

По плану ЛТУ летчики совершенствовали тактические приемы ведения ближнего воздушного боя, элементы маневрирования с большими углами тангажа и крена, а также выполнили пуски ракет класса «воздух-воздух» по воздушным мишеням, имитирующим самолеты условного противника. Особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах. Тактические приемы выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.

Особенностью учения стало то, что задачи по перехвату и уничтожению воздушной цели впервые выполняли молодые летчики истребительной эскадрильи. Для них ЛТУ стало завершающим этапом подготовки к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне в зоне ответственности Тихоокеанского флота.

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