19.04.2021 (04:00)

Более 24 тыс. военнослужащих Западного военного округа примут участие в Парадах Победы в шести городах



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 24 тыс. военнослужащих Западного военного округа примут участие в Парадах Победы в шести городах

Более 24 тысяч военнослужащих Западного военного округа готовятся принять участие в Парадах Победы в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Туле, Смоленске и Воронеже.

В ходе тренировок военнослужащие в составе пеших колонн отрабатывают строевые приемы с историческими и современными образцами стрелкового оружия в движении и на месте, вырабатывают слаженность действий при прохождении торжественным маршем.

Также в составе механизированных колон в Парадах примут участие более 550 единиц военной техники, в том числе исторические танки Т-34, самоходные установки СУ-100.

В небе на Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом и Тулой в День Победы будет находится порядка 130 самолетов и вертолетов, которые составят воздушную часть Парадов.

На данный момент начинаются совместные тренировки пеших и механизированных колон под сводные оркестры гарнизонов. В начале мая в городах дислокации войск Западного военного округа пройдут генеральные репетиции.

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