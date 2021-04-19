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19.04.2021 (05:30)

Экипажи «Ночных охотников» Ленинградского объединения ВВС и ПВО уничтожили аэродром условного противника на учебном полигоне

В г. Пушкин (Санкт-Петербург) боевые экипажи отдельного вертолетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа нанесли ракетные и пушечные удары по аэродрому условного противника в ходе летно-тактического учения с применением авиационных средств поражения.

Экипажи разведывательно-ударных вертолётов Ми-28 «Ночной охотник», Ми-35 и многофункциональных Ми-8, совершив перелеты с аэродрома базирования на полигон «Кинисеппский» (Ленинградская область), выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению объектов инфраструктуры аэродрома «противника». Полет в район действий осуществлялся в составе звеньев.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8ком и авиационные автоматические 30-мм пушки ГШ-30. Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки АСО-2В, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны вертолетов.

В учении принимали участие более 20 воздушных судов, свыше 70 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Вертолеты , Западный военный округ , Учения
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