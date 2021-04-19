19.04.2021 (05:10)

Военнослужащие отдельной танковой бригады и Ямпольского полка сдали контрольную проверку боевой готовности войск на полигоне «Мулино» в Нижегородской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие отдельной танковой бригады и Ямпольского полка сдали контрольную проверку боевой готовности войск на полигоне «Мулино» в Нижегородской области

В рамках проверки военнослужащие выполнили тактико-огневое упражнение стрельб из танков т-72б3 и т-80бв. Мотострелки отработали наступление на боевых машинах пехоты БМП-3 с боковой стрельбой из 30-мм автоматических пушек. Инженерные подразделения выполнили подрыв управляемого минного поля площадью более 500 квадратных метров.

Всего в контрольной проверке принимает участие более 15 тыс. Военнослужащих и свыше 3 тыс. Вооружения и военной техники гвардейской танковой армии ЗВО в 5 субъектах Российской Федерации.

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