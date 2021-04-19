19.04.2021 (05:00)

Тактико-огневыми упражнениями стрельб (ТОУС) закончилась контрольная проверка у танкистов армейского корпуса Балтийского флота



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Тактико-огневыми упражнениями стрельб (ТОУС) закончилась контрольная проверка у танкистов армейского корпуса Балтийского флота

Тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС) с военнослужащими танкового полка армейского корпуса Балтийского флота завершились на полигоне Правдинский в Калининградской области.

Танкисты поэтапно отработали задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника. Стрельба проходила с места и в движении, где танкистам приходилось преодолевать различные препятствия по пересеченной лесной и болотистой местности.

Во время боевого слаживания экипажи учились синхронно уничтожать бронетехнику условного противника с использованием всех типов боеприпасов и вооружения танка. Стрельба велась из модернизированной автоматической пушки танков Т-72Б3 артиллерийскими снарядами и из крупнокалиберного пулемета.

В ходе стрельб командиры подразделений проверяли полученные их подчиненными в ходе учебного периода знания и навыки по повышению качества, темпа стрельбы и дальности эффективного огня из танкового вооружения.

Занятия с танковыми подразделениями проводятся в рамках комплексной итоговой проверки, которая стартовала в армейском корпусе БФ в начале апреля.

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В (ТОУС) из танков Т-72Б3 принимали участие около 300 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.