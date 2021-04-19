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19.04.2021 (00:30)

Летчики дальней авиации выполнили практические пуски крылатых ракет на полигоне в Республике Коми

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Командованием дальней авиации в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведено командно-штабное учение на базе авиационного соединения в Саратовской области.

В ходе полетов стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс лётчики дальней авиации выполнили практические пуски крылатых ракет по наземным целям на полигоне в Республике Коми.

Во время выполнения полетного задания экипажи отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час, а так же воздушное патрулирование в заданной зоне. Продолжительность полетного задания составила более 7 часов.

«Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению» - сообщил заместитель командующего дальней авиацией генерал-майор Александр Цылёв.

Всего в учении было задействовано около 10 самолетов дальней авиации Ту-160, Ту-95мс и Ил-78.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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