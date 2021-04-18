18.04.2021 (21:35)

Калининградские каратисты на первенстве России завоевали три золотых и две бронзовых медали

На первенстве России по кёкусинкай, прошедшем недавно в Москве, за награды в различных весовых и возрастных категориях бились 548 спортсменов из 40 регионов страны.

Калининградскую область представляли воспитанники секции каратэ Калининградской объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ в составе девяти спортсменов.

Под руководством тренера Михаила Полюховича Матвей Морской, Егор Вакарчук и Никита Коробицын завоевали звания победителей первенства России, Александр Кравцов и Ирина Аллаярова стали бронзовыми призерами.

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