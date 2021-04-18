Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.04.2021 (21:35)

Калининградские каратисты на первенстве России завоевали три золотых и две бронзовых медали

На первенстве России по кёкусинкай, прошедшем недавно в Москве, за награды в различных весовых и возрастных категориях бились 548 спортсменов из 40 регионов страны.

Калининградскую область представляли воспитанники секции каратэ Калининградской объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ в составе девяти спортсменов.

Под руководством тренера Михаила Полюховича Матвей Морской, Егор Вакарчук и Никита Коробицын завоевали звания победителей первенства России, Александр Кравцов и Ирина Аллаярова стали бронзовыми призерами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Астрахани прошел розыгрыш кубка России по телеуправляемым подводным аппаратам
Кубанские поисковики посадили сад на воинском мемориале «Сопка героев»
Сборная Северного флота стала трижды чемпионом Мурманской области по хоккею с шайбой
Сотрудники ВАИ российской военной базы в Киргизии приняли участие в соревновании по воркауту

Метки:
Спорт , Соревнования , ДОСААФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false