18.04.2021 (21:15)

В Астрахани прошел розыгрыш кубка России по телеуправляемым подводным аппаратам

Борьбу за победу в нем вели команды Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Астрахани.

Выполнение практических упражнений проводилось в приспособленном для этого бассейне. Состязания проводились в двух категориях - команд учреждений высшего образования и команд организаций и учреждений, эксплуатирующих телеуправляемые подводные аппараты (ТПА).

Претендентам на награды предстояло преодолеть полосу препятствий из колец на дне бассейна, прочитать надпись внутри погруженного в воду макета вертолета «Ми-8» и извлечь из кабины на поверхность макет бортового самописца. Судейская бригада оценивала быстроту выполнения задания, чистоту и правильность прохождения препятствий. Операторам ТПА приходилось выполнять маневры в обстановке, максимально приближенной к выполнению задач на затонувших объектах.

Среди студенческих коллективов наименьшее количество штрафных баллов оказалось у команды Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, которой вручен кубок России. На втором месте студенты Астраханского государственного университета, на третьей позиции представители Северной столицы из государственного морского технического университета.

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Почетный трофей среди разработчиков и профессионалов завоевала, как и в предыдущем розыгрыше, команда «Современные морские технологии» из Владивостока. Призовую компанию дальневосточникам составили команды питерского центра подводных исследований Русского географического общества (второе место) и ДОСААФ Астраханской области (третье место).