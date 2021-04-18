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18.04.2021 (21:15)

В Астрахани прошел розыгрыш кубка России по телеуправляемым подводным аппаратам

Борьбу за победу в нем вели команды Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и Астрахани.

Выполнение практических упражнений проводилось в приспособленном для этого бассейне. Состязания проводились в двух категориях - команд учреждений высшего образования и команд организаций и учреждений, эксплуатирующих телеуправляемые подводные аппараты (ТПА).

Претендентам на награды предстояло преодолеть полосу препятствий из колец на дне бассейна, прочитать надпись внутри погруженного в воду макета вертолета «Ми-8» и извлечь из кабины на поверхность макет бортового самописца. Судейская бригада оценивала быстроту выполнения задания, чистоту и правильность прохождения препятствий. Операторам ТПА приходилось выполнять маневры в обстановке, максимально приближенной к выполнению задач на затонувших объектах.

Среди студенческих коллективов наименьшее количество штрафных баллов оказалось у команды Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, которой вручен кубок России. На втором месте студенты Астраханского государственного университета, на третьей позиции представители Северной столицы из государственного морского технического университета.

Почетный трофей среди разработчиков и профессионалов завоевала, как и в предыдущем розыгрыше, команда «Современные морские технологии» из Владивостока. Призовую компанию дальневосточникам составили команды питерского центра подводных исследований Русского географического общества (второе место) и ДОСААФ Астраханской области (третье место).
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соревнования , ДОСААФ
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