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18.04.2021 (22:00)

Технологии и экспонаты, отобранные специальной комиссией по результатам «Дня инноваций ВДВ», представят на стендах Воздушно-десантных войск на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021»

Более 400 экспонатов, технологий и инновационных решений  представили на выставке перспективных технологий и разработок  «День инноваций Воздушно-десантных войск» отечественные производители и разработчики. Порядка 45 организаций продемонстрировали свою продукцию на выставочной площадке в Рязани впервые.

Специализированная выставка состоялась в период с 15 по16 апреля текущего года на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ). 

В ходе подведения итогов мероприятия заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенант Андрей Холзаков наградил грамотами представителей организаций, представивших насыщенные стенды и экспозиции, а также наиболее активных участников научно-деловой программы.

«Хотелось бы отметить возросший уровень выставленных образцов. Представители промышленности стали лучше понимать, что нам надо, и активно реагируют на наши замечания и пожелания. Некоторые разработки, отобранные специальной комиссией Военно-научного комитета ВДВ будут представлены на форуме «Армия – 2021» - отметил в своем заключительном слове по результатам «Дня инноваций ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Экспозиция была организована в 8 тематических кластерах, посвященных развитию воздушно-десантной техники и воздушно-десантной подготовке, инженерному обеспечению, водолазной и специальной подготовке, вооружению, военной и специальной технике (ВВСТ) для ВДВ, технологий двойного назначения, средств связи и АСУ, средств экипировки и бронезащиты, средств маскировки, развитию беспилотной авиации (БпЛА).

В работе выставки приняло участие командование Воздушно-десантных войск, органы военного управления Минобороны России, представители заводов-изготовителей и конструкторских бюро, военнослужащие ВДВ и курсанты РВВДКУ.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , День инноваций
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