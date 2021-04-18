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18.04.2021 (21:00)

В Армейском корпусе в Калининградской области вакцинируют членов семей военнослужащих

В армейском корпусе Балтийского флота полным ходом идет вакцинация военнослужащих и членов их семей от коронавирусной инфекции COVID-19.

На сегодняшний день в объединении полностью прошли вакцинацию более 2000 военнослужащих. В первую очередь были привиты медицинские работники и личный состав, несущий боевое дежурство, а также участники Парада Победы.

Кроме того, добровольно вакцинируются гражданский персонал армейского корпуса и члены семей военнослужащих объединения.

Вакцинация проводится с помощью препарата «Гам-Ковид-Вак». Вакцина поступает в соединения и воинские части армейского корпуса в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами, позволяющими поддерживать оптимальный температурный режим.

С самого начала вакцинации в январе, в воинских частях и соединениях сформированы бригады военных медиков. Они прошли специальную подготовку по проведению вакцинации. Прививка препаратом от короновируса проводится на добровольной основе с учетом состояния здоровья. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

После завершения вакцинации каждому участнику будет оформлен специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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