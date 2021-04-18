18.04.2021 (20:20)

Специалисты 27-го Научного центра Минобороны России приняли участие в информационно-просветительском мероприятии, посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского

18 апреля в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось информационно-просветительское мероприятие, посвященное 800-летию со дня рождения Святого Благоверного князя Александра Невского.

В нём приняли участие военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал 27-го Научного центра Минобороны России, ветераны войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации, военные историки, а также представители Общероссийской общественной организации «Офицеры России».

Мероприятие проводилось с целью сохранения памяти о подвигах предков, воспитания любви к своему Отечеству, осмысления своей истории.

В ходе мероприятия были показаны фрагменты лучшего из созданных когда-либо патриотических фильмов – фильма режиссера С. Эйзенштейна «Александр Невский», 1938 год.

Участники встречи с большим интересом познакомились с формой музейной работы «Представление Боевых Знамен воинских частей и соединений, удостоенных ордена Александра Невского.

Мероприятие завершилось осмотром экспозиций музея и фотографированием на память.

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