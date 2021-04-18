18.04.2021 (19:40)

День открытых дверей провели в авиаполку стратегических ракетоносцев Ту-95мс



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player День открытых дверей провели в авиаполку стратегических ракетоносцев Ту-95мс

В авиационном полку дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, проведён день открытых дверей для школьников призывного возраста.

Около 50-ти юношей учащихся в образовательных учреждениях Серышевского муниципального района Амурской области приняли участие в данном мероприятии.

Молодые люди смогли наглядно оценить службу в армии как по призыву, так и по контракту. Все двери воинской части сегодня для них были открыты. После общего построения и поднятия государственного флага РФ школьникам организовали экскурсию по воинской части, где им продемонстрировали расположения казарм, клубов, библиотек, столовых, стоянки автомобильной и авиационной техники.

Каждый юноша имел возможность посмотреть и прикоснуться к боевому оружию, примерить на себя военную амуницию, а так же узнать много полезной информации о тонкостях военной службы.

После окончания демонстрационных мероприятий по воинской части школьникам был предложен настоящий солдатский обед, состоящий из нескольких блюд входящих в «шведский» стол действующего меню.

«Каждый молодой человек, который готовится вступить в ряды вооруженных сил по призыву либо по контракту должен представлять, что ему предстоит, проходя службу в армии. В каких условиях он будет проживать, из какого оружия будет стрелять, какой военной техникой будет пользоваться» – сказал заместитель командира полка по военно-политической работе майор Владимир Малышкин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице