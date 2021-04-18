18.04.2021 (19:21)

Кубанские поисковики посадили сад на воинском мемориале «Сопка героев»

Высадка 22 сосен вокруг братских могил советских воинов, найденных кубанскими поисковиками в Крымском районе, завершила масштабное благоустройство мемориала на легендарной высоте 121.4, начатое в прошлом году.

Сад памяти на воинском мемориале «Сопка героев» высаживали представители краевых и районных органов власти, ветераны, добровольцы кубанских поисковых организаций, сотрудники местных отделений и автошкол ДОСААФ, юные поисковики, юнармейцы Крымского района, волонтеры Победы.

Перед началом акции был проведен автопробег по местам Боевой славы Крымского района. Его участники на учебных автомобилях местных отделений оборонной организации Крымского и Абинского районов, а так же Славянской автошколы ДОСААФ останавливались у мемориалов и возлагали цветы к братским могилам советских воинов.

Основное мероприятие на Сопке героев открылось митингом, в ходе которого к собравшимся обратились глава Крымского района Сергей Лесь, заместитель директора департамента внутренней политики администрации края Александр Бурмака. председатель краевой ветеранской организации героев, Герой России Виктор Маркелов, заместитель председателя краевого отделения ДОСААФ Александр Шепелев. Прозвучали слова благодарности героям, которые ценой своей жизни освобождали Кубань от фашистских захватчиков. К памятнику Советскому солдату легли цветы.

После торжественной части волонтеры высадили сосны вокруг братских могил. Вечнозеленые деревья – символ вечной памяти о подвигах тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны.

В те годы здесь были мощнейшие рубежи вермахта на пути к Таманскому полуострову. Десятки километров минных полей, сотни сооружений с пулеметными гнездами, километры колючей проволоки и траншей - немцы считали «Голубую линию» неприступной, а высота 121.4 (в 12 километрах от Крымска) являлась важнейшим их оборонительным объектом. С нее открывалась панорама всех окрестностей, просматривалось продвижение войск, поэтому за эту высоту «Голубой линии» шли особо ожесточенные бои.

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Название «Сопка героев» появилось в сводках боев за 30 и 31 мая 1943 года. Так ее назвали сами солдаты.