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18.04.2021 (19:05)

Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового соединения готовят школьников и юнармейцев города Камышин к празднованию Дня Победы

Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового соединения готовят юнармейские пешие парадные расчеты к участию в  торжественном шествии войск Камышинского гарнизона в честь Дня Победы.

Всего для участия в торжественном шествии, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., было отобрано около 110 юнармейцев.

В состав коробок вошли учащиеся 8-11 классов общеобразовательных и средне-специальных учреждений, состоящие в движении «Юнармия».

Конкурсный отбор для участия в шествии войск провели специалисты управления образования администрации города и центра патриотического воспитания, а также регионального штаба движения «Юнармия» города Камышин.

Учащиеся обладают навыками строевой подготовки и имеют хорошую успеваемость, что являлось одним из критериев оценки кандидатов.

Согласно плану подготовки, военнослужащие соединения ВДВ проводят с участниками регулярные тренировки по строевой подготовке.

В финальном этапе подготовки юнармейцы примут участие в генеральной городской репетиции в едином строю с другими участниками.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военные парады , Среднее образование , Юнармия
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