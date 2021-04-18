18.04.2021 (18:30)

Российский Государственный Архив Военно-Морского Флота представил уникальную виртуальную выставку, посвященную известному моряку-художнику Алексею Петровичу Боголюбову «От воспитанника Морского кадетского корпуса до художника Главного Морского штаба»

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию в 2021 году 325-летия Российского флота, совместными усилиями Российского государственного архива ВМФ, Морского собрания Санкт-Петербурга и издательства «Остров» увидел свет «Альбом рисунков Южного берега Балтийского моря и Финского залива, выполненных А.П. Боголюбовым по заданию Гидрографического департамента Морского министерства в 1862 и 1864 годах». Многие материалы этого альбома вошли в, открывшуюся в Российском государственном архиве ВМФ (РГАВМФ), выставку. Выход в свет альбома рисунков, а также подготовка Интернет-выставки являются вкладом РГАВМФ в подготовку к грядущему 200-летнему юбилею со дня рождения замечательного художника.

8 января 2021 года исполнилось 180 лет со дня начала морской службы моряка-художника Алексея Петровича Боголюбова.

8 января 1841 «я сделался мичманом флота», так с гордостью вспоминал Алексей Петрович свои офицерские годы. Успешный офицер и талантливый художник служил 13 лет в Кронштадте, Ревеле и Свеаборге, плавал на различных кораблях, и при этом постоянно занимался живописью. В результате долгих размышлений Боголюбов выбрал стезю художника и 18 ноября 1853 года вышел в отставку с чином титулярного советника, после чего был причислен к Главному морскому штабу в звании художника.

С 1853 по 1896 год для Морского министерства он становится своего рода историком русского флота. По заказу императоров Николая I, Александра II и Александра III Боголюбов написал около ста батальных полотен, охватывающих историю Российского флота от его возникновения при Петре Великом до визита русской эскадры в Тулон в 1893 году.

8 января 1891 года, в день пятидесятилетия со дня производства в первый офицерский чин, А.П. Боголюбов был награжден орденом Святой Анны 1-й степени за художественную деятельность в Морском министерстве.

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К 180-летию со дня производства А.П. Боголюбова в мичманы в РГАВМФ была проведена большая работа по выявлению документов, освещающих различные этапы жизни Алексея Петровича от кадета до действительного статского советника. На подготовленной Интернет-выставке представлено более 100 документов. Среди них не только автографы А.П. Боголюбова, но и подлинные рисунки северного и южного берегов Финского залива, сделанные художником по заказу Гидрографического департамента. Будучи человеком талантливым, деятельным и работоспособным, он был любим и востребован обществом, Морским министерством и царственными особами.