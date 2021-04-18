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18.04.2021 (16:34)

Курсанты Парадного расчёта Вольского филиала Военной академии МТО посетили государственный историко-литературный музей - заповедник А. С. Пушкина

Курсанты  Парадного расчёта Вольского филиала Военной академии МТО посетили государственный историко-литературный музей - заповедник А. С. Пушкина. Музей расположен в одной из лучших усадеб Подмосковья, известной со времен Бориса Годунова. Музей-заповедник создан в апреле 1987 года на территории и в зданиях дворцово-паркового ансамбля усадьбы Вязёмы.

Курсанты ознакомились с центральным зданием – господским домом, больше похожим на дворец. Это и есть дворец князей Голицыных, которые жили по соседству с Пушкиными. Посетили парк и церковь Преображения, куда к обедне ходил юный поэт с семьей.

Экскурсоводы музея рассказали военнослужащим немало увлекательных историй о временах Бориса Годунова и Лжедмитрия I, отечественной войне 1812 года, Л. Толстом, Н. Гоголе, М. Кутузове, Наполеоне Бонапарте и других известных людях, судьбы которых так или иначе связаны с этой старинной усадьбой. Также курсанты ознакомились с интерактивной экспозицией «Ожившие картины» исторических личностей, которые когда-то бывали в усадьбе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Музеи
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