18.04.2021 (16:02)

Военнослужащие Серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого примут участие во Всероссийском историческом диктанте

Личный состав Серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого примет участие во Всероссийском историческом диктанте, посвященном событиям Великой Отечественной войны - «Диктанте Победы».

В его написании примут участие командование филиала ВА РВСН имени Петра Великого, начальники факультетов, профессорско-преподавательский состав, военнослужащие и члены их семей, гражданский персонал учебного заведения.

Участникам будут предложены вопросы, охватывающие отдельные события Великой Отечественной войны, в том числе их освещение в художественных произведениях военной тематики. Диктант пройдет в форме тестирования.

С итоговым результатом все желающие смогут ознакомится в личном кабинете участника на сайте «Диктант Победы» и получить именной диплом в электронном виде.

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