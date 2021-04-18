18.04.2021 (14:15)
Курсанты Военной академии РХБ посетили парк «Патриот»Офицеры и курсанты парадного расчета Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, в рамках культурно-досуговой программы, посетили Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
Сотрудники парка провели для будущих офицеров обзорную экскурсию по музейному комплексу «Площадка № 1» и «Партизанской деревне».
В период подготовки к Военному параду 9 мая на Красной площади для военнослужащих иногородних расчетов подготовлена обширная программа, включающая в себя посещение и знакомство с музеями, театрами и другими культурными объектами столицы и Московской области.
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