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18.04.2021 (14:15)

Курсанты Военной академии РХБ посетили парк «Патриот»

Офицеры и курсанты парадного расчета Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, в рамках культурно-досуговой программы, посетили Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
Сотрудники парка провели для будущих офицеров обзорную экскурсию по  музейному комплексу «Площадка № 1»  и «Партизанской деревне».
В период подготовки к Военному параду 9 мая на Красной площади для военнослужащих иногородних расчетов подготовлена обширная программа, включающая в себя посещение и знакомство с музеями, театрами и другими культурными объектами столицы и Московской области.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное образование , Парк Патриот
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