18.04.2021 (00:31)

Курсанты Военной академии РХБ посетили Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Офицеры и курсанты парадного расчета Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, в рамках культурно-досуговой программы, посетили Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в г. Москве.

Сотрудники музея провели для будущих офицеров обзорную экскурсию, по обновленной экспозиции.

В период подготовки к Военному параду 9 мая на Красной площади для военнослужащих иногородних расчетов подготовлена обширная программа, включающая в себя посещение и знакомство с музеями, театрами и другими культурными объектами столицы и Московской области.

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