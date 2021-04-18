18.04.2021 (15:33)

Сотрудники ВАИ российской военной базы в Киргизии приняли участие в соревновании по воркауту

Сотрудники территориальной автомобильной инспекции объединенной российской военной базы в Киргизии приняли участие в воркаут-турнире "Русский силомер", организованном представителями войскового храма и специалистами службы физподготовки соединения. Соревнование прошло на спортивном городке базы.

В ходе состязания военнослужащие выполняли одиннадцать силовых воркаут-упражнений на гимнастической перекладине. В соревновании участвовали наиболее физически подготовленные военнослужащие соединения и военной автоинспекции. Самыми сложными для соревнующихся стали комбинированные упражнения, чередующие классические и рывковые подтягивания, выход силой на две руки и удержание уголка в висе на прямых руках.

В заключение состязания все участники получили именные грамоты от командования базы. Всего в соревнование приняли участие около 20 военнослужащих.

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