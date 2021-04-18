18.04.2021 (15:00)

В Нижегородской области прошли батальонные тактические учения с танковыми подразделениями общевойсковой армии ЗВО

На военном полигоне Мулино, дислоцированном в Нижегородской области, завершились батальонные тактические учения с танковыми подразделениями общевойсковой армии Западного военного округа при поддержке мотострелков, зенитчиков и артиллеристов.

В ходе учений военнослужащие выполняли задачи, максимально приближенных к боевым: в обстановке постоянно меняющегося боя они проводили маневры по тактической, специальной, боевой и медико-специальной подготовки. Так, танкисты выполнили эвакуацию пострадавшего механика-водителя из поврежденного танка прямо во время боя, произвели сначала оборону, а затем контратаку с последующим захватом позиций и техники противника.

Во время батальонных тактических учений были задействованы танки Т-72Б3, 152-мм буксируемые и самоходные гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град», а также гусеничные боевые машины пехоты БМП-2.

Мотострелки поражали условные цели противника при помощи АК-74М, пулемётов Калашникова «Печенег», снайперских винтовок Драгунова СВД, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7, а также при помощи переносного ракетного комплекса «Игла»

Военнослужащие не только уничтожали воздушную беспилотную технику противника, но и активно пользовались собственной для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки.

Учебное сражение усложнялось попытками условного противника нарушить связь и управление между подразделениями при помощи средств радиоэлектронного подавления. Однако связисты смогли побороть помехи и обеспечить военнослужащих качественной связью.

Всего в батальонных тактических учениях приняло участие свыше 500 военнослужащих, которые задействовали свыше 150 единиц боевой и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице