18.04.2021 (13:07)

На Северном флоте прошли сборы военных психологов

На Северном флоте в Североморском Доме офицеров региональным центром психологической работы (Северного флота) проведены учебно-методические сборы психологов соединений и воинских частей, дислоцированных на территории Мурманской области.

Мероприятие было посвящено особенностям организации психологической работы. При этом особое внимание уделялось перспективам дальнейшего развития психологической службы на Северном флоте. В ходе методического сбора были затронуты несколько ключевых направлений: совершенствование мероприятий профессионального психологического отбора в соединениях, воинских частях и пунктах отбора на военную службу по контракту, а также решение вопросов, касающихся профилактики отклоняющегося поведения и негативных явлений в воинских коллективах.

Специалисты регионального центра психологической работы выступили с докладами, отражающими особенности организации мероприятий психологического и социологического мониторинга, обеспечение психологической готовности личного состава к выполнению задач по предназначению.

В учебно-методическом сборе приняли участие более 50 специалистов. Подобные мероприятия, позволяющие обмениваться опытом и новыми методами психологического сопровождения личного состава, способствуют повышению профессиональной компетенции психологов, поиску конструктивных решений возникающих вопросов и трудностей в их работе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице